S-au dezlantuit in vestiar! Laporta s-a dus peste jucatorii Barcelonei dupa finala Cupei! Imagini de senzatie

Barcelona a castigat Cupa Spaniei dupa ce a invins in finala pe Athletic Bilbao, scor 4-0.

Este primul trofeu castigat de catalani dupa doi ani si a fost sarbatorit ca atare. Fotbalistii lui Koeman a declansat sarbatoarea chiar in vestiar dupa incheierea partidei, fiind insotiti chiar de presedintele clubului Joan Laporta.

???? Oh, le, le! Oh, la, la!

???????? Ser del Barça és, el millor que hi ha... pic.twitter.com/zSWsvDXb8N