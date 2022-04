S-a stricat mașinăria! Acum câți ani s-a mai întâmplat ca Bayern să nu înscrie într-un meci din Liga Campionilor

Bayern Munchen a fost învinsă cu 1-0 de Villarreal în turul sferturilor din Liga Campionilor, dar mai surprinzător decât rezultatul este faptul că echipa bavareză, o veritabilă mașinărie de goluri, nu a reușit să înscrie.

Ultima dată când s-a întâmplat ca Bayern să nu marcheze într-un meci din Ligă a fost tocmai în februarie 2019, deci în urmă cu mai bine de trei ani, într-un 0-0 cu FC Liverpool.

De atunci, bavarezii au disputat în cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi 30 de meciuri, în care au înscris nu mai puțin de 101 goluri!

Mai mult, recordul lui Bayern de 22 de deplasări fără înfrângere în Liga Campionilor nu a mai putut fi îmbunătățit, Unai Emery fiind antrenorul care le-a administrat bavarezilor ultimele două eșecuri din competiție, 0-3 cu PSG în 2017 și 0-1 cu Villarreal miercuri.

