Reușește Messi să-și apere trofeul? Unde se ține Copa America 2024

Copa America 2024 se va organiza în Statele Unite ale Americii, așa cum a anunțat și Marca, iar Lionel Messi își va apăra trofeul în același loc în care o va face și cu râvnita Cupă Mondială câștigată în Qatar, ediția 2022.

Conmebol and Concacaf have signed a strategic collaboration agreement to strengthen and develop football in both regions.

→ 2024 CONMEBOL Copa America

→ 2024 Concacaf W Gold Cup

→ New club competition

https://t.co/9q6iMhcj7p