Debut cu stângul pentru Mirel Rădoi în Arabia Saudită. Ce a făcut Al Tai în meciul din campionat

Antrenorul român a fost anunțat oficial duminică seară ca antrenor la Al Tai, iar marți a condus deja primul antrenament la noua sa echipă.

În etapa a 18-a din competiția internă, Al Tai a jucat pe teren propriu cu Al Shabab, partidă pe care a pierdut-o cu scorul de 1-2. Este al patrulea eșec consecutiv pentru formația antrenată acum de Mirel Rădoi.

În urma acestui rezultat, Al Tai a rămas pe locul nouă în clasament, cu 18 puncte, dar ar putea să mai coboare două poziții, în funcție de rezultatele din celelalte partide.

Mirel Rădoi: "Mi-a plăcut proiectul de la Al Tai"



"De luni de zile tot am avut contacte, chiar și când eram la națională sau la Universitatea Craiova. Acum au fost mai multe contacte, n-am vrut să mă duc la prima ofertă după despărțirea de Craiova, pentru că lucrurile nu erau foarte clare nici pentru mine. Trebuia să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat, ce am făcut bine și ce am făcut rău.

Sincer, negocierile nu au durat foarte mult. Mi-a plăcut proiectul. Când am fost sunat și am vorbit cu președintele, în 10 minute s-a terminat totul. Le-am spus ce doresc eu de la echipă, iar ideile au fost cam la fel, astfel că lucrurile au fost ușor de pus la punct.

Au fost discuții din Bulgaria, Grecia, dar fără nimic serios, adică un contract care nu îmi asigura nimic, decât 3-4 luni, până în vară. Nu aveam premisa unui contract mai lung", a spus Mirel Rădoi.



Mirel Rădoi, înainte de plecarea în Arabia Saudită (24.01.2023) pe www.sport.ro