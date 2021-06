VIDEO | Mbappe, Varane si Griezzmann au ajuns la Bucuresti! Vedetele Frantei, gata sa joace pe Arena Nationala

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Echipa nationala a Frantei a ajuns in urma cu putin timp la Bucuresti. Lotul plin de vedete al lui Didier Deschamps se pregateste de duelul cu Elvetia, ce se va juca Arena Nationala, luni, de la ora 22:00. Meciul este in direct la PRO TV si pe VOYO.

Campioana Mondiala in exercitiu va incerca sa treaca pana in faza sferturilor de finala, acolo unde se poate intersecta cu Spania sau Croatia. In cazul unui duel cu Croatia, cele doua ar reedita finala World Cup 2018, din Rusia.

Franta a castigat grupa F, din care au mai facut parte Germania, Portugalia si Ungaria. Acesta este lotul cu care Didier Deschamps ataca titlul european:

Portari: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (Lille OSC), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Fundasi: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (ambii Bayern Munchen), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Kounde (FC Sevilla), Clement Lenglet (FC Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea Londra).

Mijlocasi: N’Golo Kante (Chelsea), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Torino), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munchen).

Atacanti: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Bezema (Real Madrid), Antoine Griezmann. Ousmane Dembele (ambii FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Munchen), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach).