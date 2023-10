Fotbalistul de 28 de ani, născut în Țările de Jos, a ajuns în Bundesliga la finalul lunii septembrie. Fotbalistul a prins trei partide în Bundesliga, unde reușise să ofere și o pasă decisivă.

Anwar El Ghazi a fost suspendat marți seara de clubul său, Mainz 05, după o postare controversată pe social media, în care se plasa în rândul susținătorilor Palestinei. Clubul care se bate la retrogradare în Bundesliga a decis să îl suspende pe El Ghazi pentru postarea sa, argumentând că mesajul lui Anwar nu face cinste valorilor clubului.

”FSV Mainz 05 l-au lăsat pe Anwar El Ghazi înafara antrenamentului și următoarelor meciuri. Decisia vine ca un rezultat al postării recent șterse de pe social media a fotbalistului de 28 de ani, apărută duminică după-amiaza. În postarea sa, El Ghazi susține una dintre părțile ce se află în conflict în Estul Mijlociu, lucru inadmisibil pentru club. Înainte de luarea deciziei, clubul și jucătorul au purtat o discuție profundă.

Mainz 05 respectă faptul că există numeroase perspective îm conflictul complex și de lungă durată, dar clubul vrea să se distanțeze de conținutul de pe social media al fotbalistului, deoarece nu se aliniază cu valorile clubului”, este comunicatul echipei.

???? Mainz have announced decision to suspend Anwar El Ghazi after he posted a pro-Palestinian Instagram story and took position in political discussion, club reports.

El Ghazi joined the club just couple of weeks ago as free agent. pic.twitter.com/67xoy8Hp97