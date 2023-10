Gabriela Ruse (25 de ani, 188 WTA) s-a calificat în optimile Transylvania Open, după ce și-a învins partenera din proba de dublu, Alycia Parks (22 de ani, 54 WTA), în runda inaugurală a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Partida s-a încheiat scor 6-2, 1-6, 6-4, după 2 ore și 18 minute de tenis spectaculos, conturat cu o revenire semnată de româncă de la 0-3, în setul decisiv. Competiția e transmisă în direct de PRO Arena și VOYO.

Gabriela Ruse a dedicat victoria cu Alycia Parks publicului clujean

„Pentru moment, nu am cuvinte să descriu cum mă simt. Le mulțumesc mult acestor oameni frumoși. Sunt foarte fericită, pentru că am dat ce am avut mai bun. Sunt obosită, deoarece am venit din Portugalia în urmă cu două zile și nu am avut timp de relaxare.

Victoria asta vi se datorează. Voi mi-ați adus energie astăzi și vă mulțumesc din tot sufletul. De fiecare dată când joc la Cluj și în România, și de fapt, pretutindeni în lume, toți românii vin să mă încurajeze.

Sunt foarte emoționată. Această victorie a însemnat extrem de mult. Orice s-ar întâmpla, vă mulțumesc și sunteți extraordinari,” a declarat Gabriela Ruse, în interviul oferit pe teren, imediat după încheierea jocului.

Transylvania Open este singurul turneu WTA 250 organizat de România în 2023.

