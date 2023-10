După 12 sezoane petrecute la echipă, David de Gea a plecat de la Manchester United. Echipa pregătită de Erik ten Hag a oficializat printr-un comunicat despărțirea de goalkeeperul spaniol.

Portarul a negociat cu mai multe formații, printre care și Betis Sevilla, însă nu a ajuns la un acord cu nicio echipă, iar la un moment dat s-a scris că ar lua în calcul retragerea din fotbal.

O revenire la United a fost speculată de fanii de pe Old Trafford, după ce mai multe fotografii cu de Gea în Manchester au fost făcute publice. Speranțele simpatizanților săi s-au năruit repede, după ce de Gea s-a filmat în tricoul altei echipe.

Cu toate că încă nu și-a anunțat retragerea, David de Gea și-a îndreptat atenția către alte domenii. În vârstă de 32 de ani, portarul și-a înființat propria echipă de eSports, numită ”Rebels Gaming” sau ”Rebelii jocurilor”. De Gea s-a filmat pe Instagram în noul echipament al echipei.

David de Gea is watching Manchester United Women in their #UWCL qualifying game against PSG ???? pic.twitter.com/L83m61Eg2L