Ramane Razvan Marin la Cagliari? "Se simte bine acolo, nu cred ca se pune problema unui transfer"

De mijlocasul nationalei si al lui Cagliari se intereseaza mai multe cluburi importante.

Desi a avut evolutii bune la Cagliari si se vorbeste de interesul unor cluburi importante pentru el, precum Olympique Lyon, Fiorentina, Inter Milano, Napoli sau AS Roma, Razvan Marin ar putea ramane in Sardinia pentru a-si consolida statutul in Serie A. Tatal sau, fostul fotbalist Petre Marin, crede ca nu se pune problema unui transfer, din moment ce s-a impus ca titular si se simte bine la actuala echipa.

"Se vorbeste mult de echipele interesate de Razvan. El este bine, a reusit sa se salveze de la retrogradare cu Cagliari. Se simte bine acolo, in Sardinia. Au meci chiar in seara asta. Nu cred ca se pune problema, in acest moment, de vreun transfer. Si-a dorit mult sa ajunga in Italia, a reusit sa se impuna la Cagliari, este un jucator important pentru echipa sa. Ma bucur ca s-a adaptat bine la ce se joaca in Serie A, un campionat puternic si foarte dificil.

Este o satisfactie foarte mare ca parinte, cand vezi ca copilul tau reuseste in meseria pe care si-a ales-o. Cred ca exista loc de mai bine la nivel de echipa nationala, in viitor speram sa reusesca mai multe. El are drumul lui in viata, nu incearca sa depaseasca ce am facut eu. Noi, parintii lui, suntem mandri de ceea ce face el pe terenul de joc. Suntem doi jucatori foarte diferiti, jucam pe alte posturi, am evoluat in alte perioade. Eu vreau ce e mai bine pentru el si ma bucur sa reuseasca sa ma depaseasca, daca nu a facut-o deja", a declarat Petre Marin pentru PRO TV.

Razvan Marin (25 ani) a jucat in 36 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru Cagliari, in acest sezon. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la FC Viitorul Constanta (2013-2016), Standard Liege (2017-2019) si Ajax Amsterdam (2019-2020). El are 28 de selectii si 2 goluri pentru echipa nationala a Romaniei. Cagliari ocupa locul 16 in Serie A, dar s-a salvat matematic de la retrogradare, inaintea disputarii ultimei etape de campionat.