Suporterii au ales! Cea mai IUBITA echipa de fotbal din Premier League este

Britanii si-au votat echipa favorita intr-un sondaj realizat de YouGov.

Potrivit rezultatelor, Liverpool este cea mai iubita echipa de fotbal din Marea Britanie, fiind votata in proportie de 8,3%.

Pe locul 2 in clasament se afla Manchester United, sustinuta de 6% dintre respondenti, iar podiumul este completat de Manchester City. Chelsea se afla abia pe locul 6 in topul celor mai iubite echipe din Anglia.

Sondajul ia in calcul 16 parametri diferiti, printre care managementul echipei, jucatorii, traditiile clubului si stilul de joc. De asemenea, tine cont nu doar de parerile celor care se declara fani ai unei echipe, ci de ceea ce crede publicul in general. Rezultatele au fost filtrate in functie de varsta, sex, venituri, regiune si altele.

Potrivit studiului, Liverpool are foarte multi fani proprii, dar este o echipa indragita si de suporterii altor cluburi.

Reamintim ca echipa lui Jurgen Klopp are 25 de puncte in fata urmaritoarelor sale in clasamentul din Premier League si mai are nevoie de doar 6 puncte pentru a-si adjudeca titlul de campioana, primul dupa 30 de ani.