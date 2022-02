Poveștile FA Cup | A fost la închisoare din cauza câinelui său, iar apoi a câștigat trofeul! Săptămâna pe care Mourinho nu o va uita niciodată

Era 2007, anul în care a apărut pe harta fotbalului noul stadion Wembley, cu o capacitate de 90.000 de locuri și mult, mult mai impunător față de vechea ”casă” a sportului britanic. Finala FA Cup a inaugurat ”monstrul” londonez, cu Chelsea și Manchester United, echipele care dominau fotbalul din Premier League la vremea respectivă.

Manchester United lua titlul în acel an, după două sezoane în care Chelsea-ul lui Mourinho a părut, parcă, de neoprit. Portughezul era gata de revanșă în fața mult mai experimentatului său rival, Sir Alex Ferguson, dar ghinionul a făcut ca, în săptămâna premergătoare jocului, acesta să aibă probleme pe plan personal, cauzate de... câinele său!

”A fost o săptămână complicată pentru mine, deoarece am fost în închisoare din cauza câinelui meu!”, spunea, râzând, Mourinho în 2015, într-un interviu acordat BBC.

Ce s-a întâmplat? Pe scurt, autoritățile britanice au crezut că patrupedul lui Mourinho, un Yorkshire terrier, a fost luat din străinătate și adus, apoi, în Anglia fără a îndeplini condițiile impuse de lege cu privire la vaccinarea animalelor de companie. Poliția a fost trimisă la casa antrenorului pentru a lua câinele, care urma să fie carantinat.

”Domnul Mourinho ar dori să precizeze că animalul său de companie a fost cumpărat de la un crescător de renume și a primit toate vaccinurile necesare. Se va coopera din plin cu autoritățile cu privire la orice problemă legată de sănătatea animalelor”, a transmis, atunci, unul dintre reprezentanții lui Mourinho, imediat după ce portughezul a fost eliberat din arest. Tot acesta a mai precizat că o ”neînțelegere” a stat la baza celor întâmplate.

Mourinho a povestit, cu lux de amănunte, după mulți ani, cum a ajuns să fie arestat din cauza câinelui său și de ce nu a vrut să-l predea polițiștilor trimiși la reședința sa din Londra.

”Aveam un câine, din Portugalia. Evident, câinele avea toate vaccinurile, totul era sub control, dar autoritățile engleze au vrut să-l ia în carantină. Câinele era așa de mic, de fragil. Copiii erau mici, îl iubeau. Poliția a încercat să intre în casa mea și să ia câinele în carantină. L-am luat, l-am pus într-un ghiozdan, am sărit pe geam fără ca ei să mă vadă și l-am dus la casa unui prieten.

Au considerat că asta a fost obstrucționarea justiției, m-au luat la secția de poliție, unde am răspuns la niște întrebări. Am fost nevoit să sun un avocat pentru a rezolva problema”, a rememorat Mourinho, citat de SportBible.

Și așa a reușit Leya, câinele lui Mourinho, să-și facă loc pe bannerele afișate de fanii englezi la inaugurarea Wembley-ului, într-o finală cu John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Paul Scholes, Wayne Rooney și Cristiano Ronaldo.

Pe teren, s-a terminat cum nu se putea mai bine pentru Mourinho și ai lui. Când loviturile de departajare ”băteau la ușă”, Didier Drogba a dat lovitura în minutul 116 și a adus trofeul în vintrina lui Chelsea.

#OTD in 2007, Didier Drogba comes up with the goods for Chelsea in the #FACupFinal. pic.twitter.com/pB90PP13nT