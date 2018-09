A pierdut un pariu? Schimbare spectaculoasa de LOOK pentru Leo Messi! Cum a aparut la antrenamentul Barcei. FOTO

Leo Messi are un nou look.

Dupa cativa ani in care a atras atentia prin barba sa colorata, Leo Messi a decis sa se barbiereasca. Atacantul a sarbatorit cele trei goluri marcate cu PSV in Champions League cu o noua tunsoare si fara barba, asa cum isi obisnuise fanii si colegii in ultima perioada. Colegii au facut cateva glume pe seama lui Messi la antrenament, scrie AS. Acestia s-au intrebat daca a pierdut vreun pariu sau daca este o pedeapsa.

Messi si colegii sai se pregatesc pentru meciul cu Girona din La Liga. Messi are o forma senzationala in acest inceput de sezon, 7 goluri in primele 6 meciuri.