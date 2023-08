Cotat la 10 milioane de euro conform presei de specialitate, Jordan Henderson a ales drumul către Orient în această perioadă de mercato, asemenea altor staruri europene precum Karim Benzema, N’Golo Kante sau Sadio Mane.

Englezul s-a înțeles cu gruparea saudită Al-Ettifaq și va fi coleg cu Moussa Dembele, atacantul venit în această vară de la Lyon.

Jordan Henderson, primele declarații

Henderson recunoaște că unul din factorii decisivi în transferul către Arabia Saudită a fost oportunitatea de a lucra cu Steven Gerrard, legendarul jucător al lui Liverpool. Fostul cormoran este component al legendarei echipe care a câștigat Liga Campionilor în meciul de poveste de la Istanbul din 2005 împotriva lui AC Milan, încheiat 3-3 și decis la penalty-uri, scor 2-3. ”Steven a fost, evident, unul dintre motivele principale pentru care am venit. Să lucrez alături de el și să joc pentru el!”, a declarat Henderson

Fostul mijlocaș al lui Jurgen Klopp, antrenor sub comanda căruia a câștigat Liga Campionilor în 2019, se simte motivat înainte noului capitol din cariera sa ”Trebuie să fim pregătiți în prima săptămână pentru primul meci, dar sunt sigur că vom fi. Am avut câteva antrenamente bune. Astfel, sperăm să continuăm să îndreptăm lucrurile către direcția bună și să muncim cot la cot pentru a încerca să facem echipa mai bună și de succes”, a adăugat Henderson.

Sadio Mane and Jordan Henderson are reunited in Saudi Arabia ???? pic.twitter.com/ZTRmxAajBM — GOAL (@goal) August 8, 2023

Mutarea fotbalistului englez este percepută cu scepticism însă de lumea fotbalului din Anglia, care afirmă că fotbalul din Golf este mult sub nivelul de competitivitate din Anglia și Europa. Henderson a răspuns acestor afirmații și afirmă că dacă evoluțiile sale vor fi pozitive, nu există niciun motiv pentru a rata convocarea la reprezentativa "The Three Lions". ”Sunt concentrat să joc pentru Ettifaq și să dau tot ce am mai bun. Dacă fac asta, atunci nu există niciun motiv pentru care să nu pot juca pentru Anglia”, a afirmat fostul mijlocaș de la Liverpool.

???? Jordan Henderson on why he joined Al-Ettifaq in Saudi Arabia. ???????? (???? @BeanymanSports) pic.twitter.com/8yziOgEAJu — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 8, 2023

Gareth Southgate, selecționerul Angliei din noiembrie 2016, a sărit în apărarea Lui Jordan Henderson, afirmând că ar fi ”prostesc” ca noul jucător al celor de la Ettifaq să nu fie convocat doar pentru că a plecat în Arabia Saudită.

Henderson a apărut marți seară pe scenă în Arabia Saudită unde a fost prezentat alături de nume precum Cristiano Ronaldo, într-o ceremonie de prezentare a transferurilor din această vară făcute de echipele din Golf. Alături de Henderson și Ronaldo, pe scenă s-au aflat și românii Andrei Burcă, Alin Toșca și antrenorul Cosmin Contra.

Articol scris de Eduard Muntean