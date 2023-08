Prima reacție a lui Adrian Mutu despre plecarea de la Rapid + pe cine vede potrivit pentru a antrena în Giulești 

"Briliantul" a semnat cu Neftchi Baku un contract pe o perioadă de două sezoane, cu posibilitate de prelungire pe încă unul, iar la momentul plecării din Giulești, tehnicianul nu a oferit prea multe detalii despre această decizie.

Declarațiile lui Adrian Mutu despre situația de la Rapid

Antrenorul a făcut câteva precizări despre perioada petrecută în Giulești, răspunzând și la întrebări despre debutul de sezon al "alb-vișiniilor".

"Am adus 93 de puncte pentru Rapid într-un sezon și jumătate. Ne-am atins obiectivul principal, să jucăm în play-off. Plus alte mici obiective, cum ar fi: am câștigat trei derby-uri din patru cu FCSB, am avut cea mai bună apărare din campionat, am promovat și tineri din academie, am dat golgheterul campionatului (n.r. Marko Dugandzic), veniturile clubului din vânzări de jucători au fost în jur de șase milioane de euro.

Sezonul ăsta voiam ca sistemul de bază să fie 3-5-2 ofensiv. După părerea mea, Rapid avea nevoie de o schimbare de sistem și de abordare, pentru a nu deveni previzibili. Sezonul trecut am jucat, în afară de 3-5-2, toate sistemele și ideea mea era ca această echipă să devină completă la nivel tactic, să se poată adapta la orice sistem și să nu fim niciodată surprinși de așezarea tactică a adversarului.

(n.r. - cine ar trebui să antreneze la Rapid) Unul deja antrenează, dar cred că și Șumudică ar putea fără probleme", a spus Adrian Mutu, potrivit iAM SPORT.