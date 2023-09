Mijlocașul central Gezim Pepsi (25 de ani), fotbalist care până acum a evoluat pentru trei echipe naționale (Albania - Under 17, Elveția - Under 18 și Under 19, și Kosovo - Under 21), s-a despărțit astăzi de Pirin Blagoevgrad, club din prima ligă a Bulgariei cu care abia semnase în vară un contract ciudat prin durata sa, de un sezon și jumătate.

”Pirin se desparte oficial de Gezim Pepsi.

Înțelegerea a fost reziliată cu acordul părților.

Pirin îi mulțumește lui Gezim Pepsi și îi urează mult succes pe viitor”, a comunicat sec clubul bulgar pe pagina oficială de Facebook.

Fotbalistul născut în Elveția, trecut pe la FC Basel, FC Aarau, FC Winterthur și FC Vaduz, a evoluat doar două meciuri pentru Pirin în campionat.