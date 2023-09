Atacantul Dayro Moreno, care va împlini 38 de ani peste câteva zile, pe 16 septembrie, a învins-o de unul singur pe campioana Columbiei în meciul jucat în noaptea de duminică spre luni, Deportivo Pereira - Once Caldas 1-2, în etapa a zecea.

Fostul vârf de la Steaua/FCSB a semnat o ”dublă”, în minutele 36 și 46 (a doua reușită a venit în secunda 16 din repriza secundă), în timp ce campioana din Torneo Finalizacion 2022 a redus din diferență în minutul 58, prin Carlos Ramirez, din penalty. VIDEO AICI

Dayro Moreno, lider în clasamentul golgheterilor din Columbia

”UN VERDADERO ÍDOLO, DAYRO MAURICIO MORENO GALINDO”, a scris cu majuscule Once Caldas pe pagina oficială de Facebook a clubului, după o nouă prestație excelentă a atacantului veteran.

Dayro Moreno a fost integralist cu Deportivo Pereira și a devenit lider solitar în clasamentul golgheterilor din Categoria Primera A, cu 7 reușite.

Recordurile pe care le urmărește atacantul columbian

Iar goana lui Dayro Moreno după cele două recorduri istorice continuă: legenda lui Once Caldas urmărește să devină cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (este la 11 goluri distanță de recordul lui Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 213 vs 224), dar și cel mai bun marcator columbian din lume (se află acum la 24 de reușite distanță de performanța lui Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 322 vs 346), conform publicației locale La Patria!

La prima echipă a lui FCSB (pe atunci, Steaua), columbianul a înscris de 13 ori în 55 de partide jucate în Liga 1, Cupa României și cupele europene în perioada 2008-2010.

Foto: Once Caldas