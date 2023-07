Mijlocașul central Gezim Pepsi (24 de ani), fotbalist care până acum a evoluat pentru trei echipe naționale (Albania - Under 17, Elveția - Under 18 și Under 19, și Kosovo - Under 21), s-a transferat la Pirin Blagoevgrad, a anunțat clubul din prima ligă a Bulgariei, cu care a semnat un contract pe un sezon și jumătate.

”Format la FC Basel, a evoluat la toate formațiile clubului elvețian, pentru care are un total de 99 de meciuri.

În 2018 mijlocașul s-a transferat sub formă de împrumut la FC Aarau, unde a înregistrat 33 de partide.

A urmat un transfer la FC Winterthur, iar în 2022 s-a mutat la FC Vaduz, unde a jucat până la finalul sezonului.

Gezim Pepsi a jucat pentru Albania, Elveția și Kosovo

Gezim are în cariera sa apariții pentru echipele naționale a trei țări, datorită cetățeniilor pe care le deține.

Prima dată a jucat pentru naționala de juniori a Albaniei sub 17 ani. De asemenea, el a jucat opt meciuri pentru echipele naționale under-18 și under-19 ale Elveției.

A urmat o convocare din partea Kosovo, unde a fost la naționala de tineret”, a explicat Pirin Blagoevgrad.

Foto: Pirin Blagoevgrad