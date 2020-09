City pregateste inca o oferta MONSTRUOASA! Jucatorul pe care vor sa-l transforme in cel mai scump fundas din istorie

Manchester City este cu ochii pe un alt fundas dupa refuzul celor de la Napoli, cu privire la transferul lui Kalidou Koulibaly.

Potrivit presei din Anglia, cetatenii il doresc pe Jose Maria Gimenez (25 de ani) de la Atletico Madrid. Suma pe care englezii ar fi dispusi sa o puna pe masa este de 89 de milioane de euro, plus 5 in variabile. Daca se va efectua acest transfer, uruguayanul ar deveni cel mai scump fundas din istorie, depasindu-i pe Maguire (87 de milioane de euro) si Van Dijk (85 de milioane de euro).

Gimenez este capitanul si stalpul apararii de la Atletico Madrid. Simeone nu ar dori sa renunte la fundas, avand in vedere ca acesta face un cuplu extrem de puternic in defensiva cu Stefan Savic. In cazul in care Atletico va refuza aceasta oferta, clauza lui Gimenez este de 120 de milioane de euro.

De 7 ani evolueaza la Atletico Madrid, Jose Gimenez, care este cotat la suma de 56 milioane de euro.