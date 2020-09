Motivul pentru care Messi a RATAT transferul la City: "Are nevoie de un profesionist!" Dezvaluirea unei foste legende din Argentina

Lionel Messi (33 de ani) a incercat sa semneze cu Manchester City, insa clauza uriasa in valoare de 700 milioane de euro l-a oprit pe argentinian.

Intr-un interviu acordat celor de la TyC Sports, Hernan Crespo, fostul mare jucator al Argentinei a declarat faptul ca Messi ar fi putut parasi Barcelona in aceasta perioada de transferuri, insa faptul ca-l are agent chiar pe tatal lui l-a facut sa aiba de pierdut.

"Cu toata aceasta situatie, problema este ca... cu tot respectul Jorge Messi, mi se pare ca in aceste circumstante ai nevoie de un profesionist de partea ta. Nu este la fel ca atunci cand vorbeste un agent, adica un profesionist, agentul nu va tine cont de problemele familiei. Trebuie sa fii profesionist in astfel de cazuri.", a declarat Hernan Crespo pentru TyC Sports.

De asemenea, Crespo este de parere ca tot acest scandal putea fi evitat foarte usor daca langa Messi era un profesionist. Acesta spune ca munca pe care tatal sau o facea, deoarece reinnoirea de contract este o procedura usoara, pe langa o incercare de genul celei pe care a vrut-o Messi la City. In aceste cazuri apar probleme, dupa cum adauga Crespo:"Reinnoirea contractului lui Leo la Barcelona este simpla, nu ai nevoie de multa experienta. Problema apare atunci cand se intampla ce s-a intamplat."

35 de goluri in 64 de meciuri are Hernan Crespo la nationala Argentinei, pentru care a evoluat din 1995 pana in 2007. Crespo (45 de ani) este antrenor la Defensa in Argentina.