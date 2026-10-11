Echipa sa are un singur punct, nu a reușit să marcheze niciun gol în acest sezon și este ultima clasată în campionatul Greciei.

Levadiakos pierde din nou! Charalambous, în pericol

Din acest motiv, presa elenă a scris că fostul antrenor de la FCSB este sub presiune și ar putea fi demis, mai ales că patronul clubului a făcut investiții masive după promovare, iar rezultatele nu au venit.

În etapa a șasea, Levadiakos a jucat pe terenul lui Iraklis, însă jocul nu s-a terminat deloc bine pentru echipa lui Charalambous. Iraklis s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Rob Nizet și Marco Krainz.

Elias Charalambous a început jocul cu Octavian Popescu și Adrian Șut pe banca de rezerve. Doar Alexandru Pantea a fost titular dintre foștii săi elevi de la FCSB.

Tehnicianul cipriot l-a introdus în teren în minutul 63 pe Adrian Șut, în timp ce Octavian Popescu a intrat în minutul 75, când Charalambous l-a introdus și pe Juan Bauza, fostul jucător de la FCU Craiova.

Pantea a primit cea mai mică notă de la Levadiakos din partea portalului Sofascore, 5.8. Adrian Șut a fost notat cu 6.3, în timp ce Octavian Popescu a primit 6.7.