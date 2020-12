VIDEO Ce le mai ramane oamenilor? Ultima CUCERIRE a robotilor te va lasa fara cuvinte. Incredibil ce au fost programati sa faca

Evolutia tehnologiei a facut ca robotii sa se apropie din ce in ce mai mult de miscarile oamenilor.

Boston Dynamics e una dintre cele mai cunoscute companii specializate in ingineria robotica, masinariile produse de americani fiind impresionante. Astfel, pe langa faptul ca ajuta omenirea in diverse operatiuni, robotii "indraznesc" acum sa concureze modul natural de miscare al oamenilor, lucru care parea pana de curand de nerealizat.

Drept exemplu, au fost inventati robotii care stiu sa danseze aproape la perfectiune, cu o coregrafie demna de invidiat, asa cum se poate vedea din materialul de mai sus. Videoclipul filmat pe ritmurile cunoscutei melodii "Do You Love Me?" a popularului grup The Contours are milioane de vizualizari in intreaga lume, oamenilor nevenindu-le sa creada ca sunt egalati de roboti si la acest capitol.

