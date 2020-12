Nicolae Dica este de partea lui Coltescu: "Stiti si voi foarte bine cum suntem vazuti in Europa" Ce spune despre sansele Romaniei de calificare la CM din 2022

Secundul lui Radoi de la nationala a vorbit despre scandalul din jurul lui Coltescu si despre sansele Romaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022.

Romania face parte din grupa J si se va duela din nou cu Islanda, echipa care ne-a invins in barajul de calificare la Campionatul European.

"Este o grupa interesanta, unde Germania este marea favorita si noi celelate echipe vom incerca sa scoatem cat mai multe puncte. Avem sansa noastra si trebuie sa profitam de ea.

O sa jucam tur retur o sa fie altceva, o parte din jucatorii lor s-au retras sau urma sa se retraga, din ce informatii am eu. Cu siguranta jocurile vor fi altfel. Dar in afara de ei si Macedonia de Nord zic eu ca este o echipa buna cu jucatori interesanti, o echipa calificata la campionatul european” a explicat secundul lui Mirel Radoi de la echipa nationala", a spus Dica pentru TelekomSport.

Nicolae Dica si-a exprimat parerea si despre situatia lui Sebastian Coltescu. Fostul antrenor de la FCSB nu cred ca arbitrul roman a avut intentii rele si a povestit experientele sale similare pe care le-a avut in afara tarii.

"Ceea ce s-a intamplat aseara la meciul lui PSG cred ca s-a exagerat prea mult. Cred ca arbitrul Coltescu nu s-a gandit nicio secunda sa jigneasca un jucator sau un antrenor. Doar ca i-a scapat si asta cred ca a fost o discutie intre el si Hategan. Eu cand am jucat in strainatate, m-am confruntat cu astfel de iesiri. Pentru ca stiti si voi foarte bine cum suntem vazuti in Europa si m-am lovit de treaba asta, dar nu, nu ca nu m-a deranjat, dar eram si eu cel care raspundeam atunci cand eram numit intr-un anumit fel", a declarat Nicolae Dica.