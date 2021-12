Nemții tot nemți! Bayern Munchen a explicat de ce a transferat primul jucător chinez din istoria clubului

Transferul recent la Bayern Munchen al unui tânăr portar chinez, Liu Shaoziyang (18 ani, 1,90 metri, contract pe trei sezoane și jumătate), a ridicat unele semne de întrebare, lămurite însă chiar de CEO-ul clubului campion din Bundesliga, fostul mare goalkeeper Oliver Kahn.

”Acest transfer este o reclamă pentru rețeaua noastră în China”

”Suntem încântați că am semnat cu primul nostru jucător de la clubul partener Wuhan Three Towns. Acest transfer este o reclamă pentru rețeaua noastră în China, rețea pe care am construit-o în ultimii ani împreună cu biroul nostru din Shanghai și cu partenerii din regiune”, a explicat Kahn.

Liu se antrena de ceva timp în cadrul FC Bayern Campus și a devenit primul jucător chinez din istoria lui Bayern, conform site-ului oficial al bavarezilor.

