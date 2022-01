Momente de senzație la Cupa Africii! A făcut meciul carierei în fața Algeriei lui Mahrez, iar apoi a izbucnit în plâns când a fost numit 'Omul meciului'

Algeria, câștigătoarea ediției trecute a Cupei Africii, a jucat împotriva naționalei din Sierra Leone în primul meci al grupei. Partida s-a încheiat 0-0, în ciuda faptului că algerienii erau favoriți, avându-i în teren pe Mahrez și Feghouli.

Eroul meciului a fost, de departe, tânărul portar al lui Sierra Leone, Mohamed Kamara (22 ani), care a avut nu mai puțin de șapte intervenții în meci, reușind să păstreze poarta intactă.

It meant everything ???????? pic.twitter.com/jsLCyMrXJO

Sierra Leone keeper Mohamed Kamara made seven saves and kept reigning AFCON champions Algeria to a clean sheet in their draw.

La finalul partidei, tânărul goalkeeper a devenit primul portar care primește titlul de 'Omul meciului', iar în momentul în care a primit trofeul nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns. Reacția sa a devenit rapid virală.

The first goalkeeper in the #TotalEnergiesAFCON2021 to earn the TotalEnergies Man of the Match award! ????

Give it up for #TeamSierraLeone's Mohamed Kamara! ????#AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/eXiqA1FwJv