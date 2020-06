Momente CUTREMURATOARE in fotbalul feminin! "Trebuia sa ma culc cu presedintele pentru a juca in strainatate"

Fotbalul feminin a atras tot mai mult atentia oamenilor in ultimul timp.

Scene de-a dreptul incredibile au avut loc intre o jucatoare de fotbal si presedintele de la club. Marca a scos la iveala ce s-a petrecut in viata mai multor jucatoare din fotbalul din Haiti.

"Posibilitatea ca eu sa joc in strainatate depindea de un lucru: daca ma culc sau nu cu presedintele.", a dezvaluit o jucatoare care a preferat sa ramana anonima.

Alte nume au iesit insa si au facut publice mai multe intamplari. Este cazul lui Melchie Daelle Dumornay, care a dorit sa povesteasca depsre cum a trecut printr-un adevarat abuz.

"Au facut sa para ca am o relatie cu el folosind un video care sarbatorea succesul meu. Am fost cu adevarat surprinsa pentru ca sunt victima acestui. Suntem dezamagit si jenati, nu ne-au respectat cat timp am jucat pentru a reprezenta tara intr-un mod demn.", a spus Melchie pentru marca.

