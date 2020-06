A scapat de COVID, dar i-a stat inima cand a vazut FACTURA! Fotbalul e pasiunea americanului salvat de la moarte in schimbul unei averi

Un sustinator infocat al echipei americane Seattle Sounders din MLS s-a imbolnavit de coronavirus si a stat in spital nu mai putin de 62 de zile, timp in care cheltuielile s-au ridicat la o suma exorbitanta.

In varsta de 70 de ani, Michael Flor a avut ghinionul de a contracta temutul virus, dar si norocul de a scapa cu viata, chiar daca situatia sa m a fost la un moment dat extrem de critica. Numai ca, in momentul in care s-a insanatosit si a plecat acasa pe propriile picioare, Michael a fost la un pas de infarct atunci cand i s-a prezentat costul total al spitalizarii.

Astfel, conform presei din Seattle, Michael Flor a supravietuit coronavirusului in schimbul a 1,1 milioane de dolari, dosarul sau de cheltuieli medicale intinzandu-se pe 181 de pagini. Din fericire, americanul nu va plati nimic din aceasta suma, statul american investind enorm in sustinerea financiara a pacientilor cu COVID.

In cele 2 luni in care a fost spitalizat, Michael Flor a petrecut 42 de zile la terapie intensiva, la un pret de aproape 10.000 de dolari pe zi, adica un total de peste 400.000 de euro. "Ma uitam la acele costuri si ma simteam vinovat ca am supravietuit", le-a declarat americanul jurnalistilor.

Asa cum se prezinta pe paginba sa de Facebook, Michael Flor este casatorit, lucreaza in sistemul de invatamant si este pasionat de fotbal, in special de echipa Seattle Sounders, una din marile forte din campionatul nord-american (MLS).