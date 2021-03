Moment incredibil in cariera! Luis Enrique l-a convocat la nationala pe 'noul Iniesta' al Barcelonei

Pedro Gonzalez Lopez "Pedri" a fost convocat pentru prima data la echipa nationala de seniori al Spaniei.

Luis Enrique l-a inclus in lotul pentru meciurile pe care ibericii la vor juca luna aceasta in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Pedri a devenit om de baza in mandatul lui Ronald Koeman la Barcelona. Mijlocasul in varsta de 18 ani a evoluat in 40 de meciuri pentru catalani in toate competiile din acest sezon, reusind sa marcheze 3 goluri.

In iulie 2020, Barca l-a cumparat din al doilea esalon al fotbalui spaniol, de la Las Palmas, pentru suma de 5 milioane de euro. Alaturi de tanarul mijlocas spaniol, la nationala au fost convocati alti 3 jucatori debutanti: portarul Robert Sanchez (Brighton), atacantul Bryan Gil (Eibar) si fundasul Pedro Porro (Sporting Lisabona).

Jordi Alba revine in lotul Spaniei pentru prima data de cand Luis Enrique si-a reluat functia de selectioner, in 2019.

Omul pe care Barce il doreste cu insistenta, Eric Garcia, a fost convocat la nationala, chiar daca in ultima vreme nu a mai jucat din cauza problemelor contractuale cu Manchester City.

Spania face parte din grupa B a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022 si se va duela cu Grecia (23 martie, la Granada), Georgia (28 martie, la Tbilisi) si Kosovo (31 martie, la Sevilla). De asemenea, din grupa ibericilor mai face parte si Suedia.

Lotul complet al Spaniei:

Portari: David De Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton), Unai Simon (Athletic Bilbao);

Fundasi: Pedro Porro (Sporting Lisabona), Eric Garcia (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds United), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Jordi Alba (FC Barcelona), Jose Luis Gaya (Valencia);

Mijlocasi: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Thiago Alcantara (Liverpool), Pedri (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Canales (Betis Sevilla), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli)

Atacanti: Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Bryan Gil (Eibar), Dani Olmo (RB Leipzig).