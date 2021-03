Probleme MARI pentru Barcelona: Pique RATEAZA returul cu PSG! Presa din Spania a facut anuntul 

Gerard Pique (34 ani) s-a accidentat in meciul din semifinalele Cupei Spaniei cu Sevilla.

Fundasul Barcelonei a fost decisiv in calificarea catalanilor in fnala Cupei, dupa ce a inscris golul care a trimis meciul in prelungiri. Revenit dupa o accidentare care l-a tinut departe de teren cateva luni, Pique s-a accidentat din nou.

Spaniolul s-a accidentat singur in prelungirile meciului, dupa ce a degajat un balon, insa a ramas in continuare pe teren pana la finalul meciului. Pique a suferit o entorsa la genunchi, iar Marca anunta ca va lipsi minimum trei saptamani de pe teren.

Astfel, Pique va rata returul cu PSG, in care Barcelona spera la o minune, dupa ce francezii s-au impus cu 4-1 in meciul tur.