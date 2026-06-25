Cipriotul a plecat după ratarea play-off-ului și a fost dorit de Gigi Becali înapoi după o scurtă perioadă de timp, dar a ales să refuze și să accepte altă provocare. Numele său a fost strâns legat de fotbalul din Grecia, în ultima perioadă, acolo unde a și semnat.

Mihai Pintilii, aproape de a semna și el cu Levadiakos

Levadiakos, echipa care a încheiat sezonul precedent pe locul cinci în campionatul din Grecia, l-a prezentat oficial pe Charalambous. Fostul antrenor de la FCSB va avea o misiune dificilă, de a prinde un loc de cupă europeană.

Alături de Charalambous ar putea semna și Mihai Pintilii (41 de ani). Cei doi au avut o relație excelentă la FCSB, iar cipriotul i-a promis acestuia că îl va lua alături de el la următoarea echipă, scrie ProSport. De altfel, fostul mijlocaș a refuzat mai multe oferte în această perioadă, din ligile inferioare din România.

Pintilii a activat, practic, în ultimii zece ani la FCSB. Între 2016 și 2020, a avut acolo ultima experiență ca fotbalist, iar din 2020 a fost antrenor secund și ”interimar”.

În perioada petrecută ca tehnician la FCSB, Pintilii a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

Elias Charalambous, prezentat în Grecia

„Levadiakos FC are plăcerea să anunțe începutul colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care va prelua conducerea tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa este de o importanță deosebită, deoarece antrenorul cipriot și-a legat numele de Levadiakos ca fotbalist, purtând tricoul echipei noastre și fiind membru al familiei acesteia.

Astăzi se întoarce dintr-o poziție diferită, după ce a scris o carieră remarcabilă și complet reușită pe băncile fotbalului european.

Născut pe 25 septembrie 1980, Elias Charalambous a avut o carieră importantă ca fotbalist, evoluând, printre altele, la Omonia, PAOK, Alki Larnaca, Karmiotissa, Karlsruhe și Levadiakos și a adunat 69 de selecții cu echipa națională a Ciprului”, au anunțat cei de la Levadiakos.