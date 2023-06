Messi nu e singurul! Încă un transfer de top pregătit de Inter Miami

Messi, care și-a încheiat contractul cu PSG, a acordat un interviu miercuri seară în care a explicat că și-ar fi dorit să revină la Barcelona, însă nu a mai vrut să mai aștepte o ofertă concretă din partea catalanilor.

Sergio Busquets, următorul jucător așteptat la Inter Miami

Starul argentinian a fost deja prezentat la Inter Miami, iar gruparea din MLS pregătește acum o altă lovitură de imagine. Clubul patronat de David Beckham se află în negocieri cu Sergio Busquets (34 de ani), care își încheie contractul cu Barcelona în această vară.

Busquets are oferte de la Inter Miami, Al Nassr și Al Hilal, iar propunerile din Arabia Saudită sunt mult mai bune din punct de vedere financiar. Totuși, mijlocașul spaniol și familia sa ar fi foarte atrași de viața din SUA, fapt ce ar putea cântări decisiv în alegerea sa, susține jurnalistul Toni Juanmartí.

Pe lângă Sergio Busquets, presa internațională a scris că Inter Miami și-ar propune alte două transferuri spectaculoase, cele ale lui Jordi Alba și Luis Suarez.

Inter Miami, Al-Nassr y Al-Hilal negocian con Busquets, ahora más cerca de acabar dando el sí al equipo americano. Inter Miami ha subido su propuesta inicial. Aún así, la oferta económica de ???????? es superior. A Sergio y su familia le seduce el plan de vida en USA. Y ahora, más. https://t.co/ttGFKbSaIS — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 7, 2023

Ce a spus Lionel Messi despre transferul lui Sergio Busquets

În interviul acordat, Messi a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Sergio Busquets la Inter Miami, însă argentinianul a explicat că mutarea sa nu are legătură cu cea a fostului coleg, fiecare luând deciziile pentru el.

"Este alt lucru care s-a scris, că plec cu Busi și Jordi în Arabia, că aveam totul aranjat. Nu, fiecare se gândește la viitorul său.

Eu am fost în mod clar atent la ei și la ce vor face însă nu ne-am pus în niciun moment de acord să mergem împreună undeva. Am decis pentru mine și nu știu ce vor face ei. În cazul meu a fost legat de ce am spus deja și nu am nimic aranjat cu nimeni", a declarat Messi.