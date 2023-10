Mărturii șocante din vestiarul lui Real: ”Când era Ronaldo, mirosea a alcool”

Real Madrid este cel mai titrat club din istorie al Spaniei, și al doilea din Europa, după Celtic. Printre cele 95 de trofee ale trupei de pe Santiago Bernabeu, ies în evidență cele 14 Ligi ale Campionilor, record absolut în fotbal, 35 de campionate și trofeul pentru ”cel mai bun club al secolului XX”.

Antrenorul Fabio Capello s-a aflat pe banca madrilenilor în două rânduri, între 1996-1997 și 2006-2007. Tehnicianul de origine italiană a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu brazilianul Ronaldo Nazario și despre cum a fost nevoit să renunțe la serviciile acestuia:

”În februarie 2007 am decis să îl dau afară pe Ronaldo Nazario. Era un jucător căruia îi plăcea foarte mult să petreacă și adesea îi includea sau ademenea pe cei din lot. Într-o zi a venit la mine Ruud van Nistelroy și mi-a spus <<Domnule antrenor, miroase a alcool aici în vestiar>> Era adevărat.”

Fabio Capello nu a vrut să recunoască la acel moment fanilor motivul pentru care a renunțat la Ronaldo Nazario, și a justificat concedierea prin problemele de greutate ale fotbalistului brazilian: ”Ronaldo a fost cel mai bun jucător pe care l-am antrenat, dar în același timp a fost și cel care mi-a creat cele mai mari probleme. Ronaldo cântărea 94 de kilograme în acel an. În Korea, la Cupa Mondială din 2002, el cântărea 82 de kilograme. I-am spus să slăbească, iar el a ajuns la 92.5”

