Maghiarul Dominik Szoboszlai, idol în Premier League. ”Stâlpul” lui Liverpool, mesaj de admirație pentru colegul său

Mijlocașul central al cormoranilor este cel mai bine cotat fotbalist al Ungariei, la doar 22 de ani. Dominik Szoboszlai valoarează 70 de milioane de euro, de două ori mai mult decât Messi, potrivt Transfermarkt.

Decorat ”Fotbalistul anului” al Ungariei în 2023 Dominik Szoboszlai i-a impresionat pe cei mai importanți jucători ai preliminariilor.

Virgil van Dijk, marcatorul golului decisiv în Olanda-Grecia (1-0), prin care ”portocala mecanică” a făcut un pas uriaș către EURO 2024 l-a lăudat pe colegul său de la Liverpool, Szoboszlai: ”E altceva, nu e om.”

???????????? Virgil van Dijk when asked about Dominik Szoboszlai: "He is a different breed".

Liverpool are more than happy with their signing, on and off the pitch as he had excellent impact. pic.twitter.com/3QxM7xP9ME