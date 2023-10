Ca în ”Final Destination”: ”Trent Alexander-Arnold a păcălit moartea” vineri, fiind la un pas de tragedie 

În Anglia putea avea loc o tragedie, iar cel care putea avea de suferit este nimeni altul decât Trent Alexander-Arnold, al doilea căpitan al echipei Liverpool. Totul, din cauza unei furtuni care a avut loc, iar fotbalistul se afla în mașina personală.

Din cauza vântului foarte puternic, de peste 100 de kilometri pe oră, un stâlp de electricitate a fost smuls din pământ și aruncat pe carosabil, la doar câțiva metri de mașina fundașului în vârstă de 25 de ani.

Conform informațiilor apărute în presa din Anglia, stâlpul, care cântărea jumătate de tonă, a lovit o mașină aflată în fața celei conduse de Trent Alexander-Arnold, dar din fericire nimeni nu a fost rănit.

Potrivit martorilor, fotbalistul s-a dat jos din bolidul său și a mers să vadă cum se simte șoferul mașinii lovite, dar acesta era în regulă, nefiind rănit în urma incidentului. Furtuna Babet face ravagii în Marea Britanie în aceste zile, iar victimă putea fi chiar jucătorul din Premier League.

O persoană aflată în zonă a povestit cum a avut loc episodul: ”Vântul a fost atât de puternic încât a rupt brusc stâlpul. A fost cu adevărat terifiant! Este un miracol că nimeni nu a fost rănit. Cineva ar fi putut fi ucis, Alexander-Arnold a înșelat moartea.

Dacă incidentul avea loc câteva secunde mai târziu, i-ar fi putut trece prin parbriz”.

Ajunsă la fața locului, imediat după cele întâmplate, poliția locală a oprit furnizarea cu electricitate în zonă și a emis un comunicat: ”La ora 10:34, în această dimineață (n.r. – vineri), am fost apelați pentru un incident rutier în care a fost implicat un Range Rover negru (n.r. – mașina lui Arnold) și un BMW (n.r. - mașina lovită).

Un stâlp de electricitate a căzut pe carosabil, provocând accidentul. Nimeni nu a fost rănit și traficul a fost reluat până la ora 13:00. Am sunat la compania de energie și am oprit electricitatea”.

