Reacția care spune tot? Ce a făcut Messi când Laporta a vrut să se fotografieze cu "Balonul de Aur 2023"

Starul argentinian i-a devansat pe Erling Haaland, Kylian Mbappe și Kevin De Bruyne. Pe norvegian, l-a lăsat în urmă, pe poziția secundă, la o diferență de 105 puncte.

Potrivit jurnalistului sportiv Guillem Balague, citat de Barca Universal pe platforma Twitter, în momentul în care Lionel Messi se fotografia alături de Aitana Bonmati, câștigătoarea Balonului de Aur la feminin, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vrut și el să se pozeze cu starul argentinan.

Însă campionul mondial din 2022 l-a ignorat complet și a mers mai departe. Joan Laporta a fost la cârma Barcei o bună perioadă de timp în care Messi a activat la gruparea catalană, dar și în momentul în care a părăsit clubul după 16 ani.

❗️.@GuillemBalague: "Messi was taking pictures with Aitana Bonmatí and Laporta was nearby smiling and wanted to talk and have picture with Messi, but Messi ignored him and walked away." pic.twitter.com/qd9L8U77ik