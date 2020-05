Motivul pentru care Arsene Wenger nu se va mai intoarce niciodata la Arsenal, nici macar in calitate de spectator

Arsene Wenger i-a dat interzis lui Arsenal. Francezul de legenda spune ca nu se va mai intoarce niciodata pe Emirates, nici macar pentru a vedea un meci de fotbal ca spectator.

Wenger, care este cel mai longeviv manager din istoria Premier League, a petrecut 22 de ani la Arsenal, in timpul mandatului sau "tunarii" castigand 3 titluri si 7 Cupe ale Angliei.

In 2018, Wenger a luat decizia de a se distanta complet de fosta sa echipa: "Aceasta este decizia pe care am luat-o. Mi-am spus mereu ca o voi parasi complet pe Arsenal."

Desi a condus echipa londoneza pana in singura ei finala de Champions League de pana acum, Arsene Wenger s-a confruntat, spre finalul mandatului, cu o oarecare opozitie din partea fanilor. "Am gestionat clubul in 1.235 de partide. Am avut momente bune si momente rele acolo, dar am incercat intotdeauna sa aparam valorile clubului. Si cred ca am reusit", a declarat francezul in varsta de 70 de ani.

De cand a renuntat la functia de manager al lui Arsenal, Wenger a ocupat, in cadrul FIFA, rolul de sef al departamentului pentru dezvoltarea fotbalului la nivel global. Francezul este si presedintele Grupului de Studii Tehnice al FIFA, care analizeaza turneele internationale. In plus, el a primit sarcina de a educa antrenorii, de a-i ghida pe fostii jucatori catre management si de a-i ajuta sa se orienteze catre antrenorat.

Potrivit Daily Mail, Arsene Wenger insista ca inca ii pasa de viitorul lui Arsenal, dorindu-si ca clubul sa fie respectat: "Imi fac griji pentru club si ma uit la toate meciurile. Cred ca exista o cultura in modul de a juca fotbal la Arsenal pe care o vreau respectata. Si sper ca Mikel (n.r. Arteta) poate sa o readuca la viata."