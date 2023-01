Se adună dovezile împotriva lui Dani Alves. Noi mărturii în cazul în care este acuzat de agresiune sexuală

Fostul jucător al Barcelonei se află în arest de luni, fiind acuzat că a abuzat sexual o tânără de 23 de ani, într-o discotecă din capitala Cataluniei. Victima a declarat în fața autorităților că a fost închisă în baia uneia dintre sălile VIP a clubului, iar acolo au avut loc presupusele abuzuri.

Reclamanta, care petrecea la clubul amintit alături de câţiva prieteni, a declarat poliţiei că fotbalistul brazilian a atins-o pe sub lenjeria intimă fără consimţământul ei. Însoţită de prietenii ei, femeia a raportat cele întâmplate personalului de securitate al clubului de noapte, care a activat protocolul relevant în aceste cazuri şi a sesizat poliţia catalană.

Mărturii noi împotriva lui Dani Alves



Publicația iberică "La Vanguardia" a publicat mărturia uneia dintre prietenele cu care victima lui Dani Alves a fost în club, în seara respectivă.

Potrivit declarațiilor apărute în presă, fotbalistul brazilian ar fi avut un comportament nepotrivit și față de celelalte fete, atingându-le în zonele intime și făcând gesturi violente asupra lor.

Declarații noi ale victimei lui Dani Alves

Publicația iberică El Periodico a publicat informații noi despre dezvăluirile făcute de victima agresiunii sexuale a lui Dani Alves.

Potrivit declarațiilor făcute de femeie, ea și câțiva prieteni au fost invitați de fotbalist și un alt amic la o masă VIP din respectiva locație.

"Alves a început imediat să firltreze cu noi, a încercat să ne atingă. Nu am știut unde mă duce, am crezut că este o altă zonă VIP. Mi-a spus lucruri la ureche, dar nu am înțeles pentru că erau în portugheză. Am rezistat până la un punct, dar era mult mai puternic", se arată în material.