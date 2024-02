Jose Mourinho a dat verdictul! Echipele favorite pentru câștigarea Premier League și UEFA Champions League

The Special One a spus care sunt favoritele pentru cele două trofee, explicând că sunt câte două formații care au șanse reale la trofee.

"Premier League, între City şi Liverpool, cred că City. În Champions League, aș spune City sau Real Madrid. Dacă ar câștiga altcineva în afară de cele două, pentru mine, ar fi o mare surpriză.

Mi-ar plăcea ca Real Madrid să câștige din nou pentru club și pentru Carlo Ancelotti. Bayern München o mai poate face, poate Paris Saint-Germain. Dar privind potențialul, cred că City sau Liverpool pentru Premier League şi City sau Real în Champions League", a declarat antrenorul portughez.

Jose Mourinho își anunță revenirea

În săptămâna în care revin meciurile din Champions League, Europa League sau Conference League, Jose Mourinho și-a anunțat întoarcerea în competițiile UEFA. The Special One spune că a fost demis pe nedrept de la AS Roma și lansează un atac la adresa lui Dan Friedkin.

"Competițiile europene sunt pe cale să revină, în special Champions League, poate ceaa mai importantă competiție din lume. Nu voi fi acolo pentru fazele finale, însă nu pentru că am fost eliminat, ci pentru că am fost 'eliminat' de cineva care nu știe fotbal.

Așa e viața, cu urcușuri și coborâșuri, dar cresc, în ciuda demiterii neașteptate și nedrepte. Mă voi întoarce cu mai mult entuziasm și mai multă încredere pentru aceste meciuri din competițiile UEFA", a spus Jose Mourinho, pentru Football.com, citat de presa italiană.