Selecționer demis după ce a retrogradat în Liga C din Nations League! A fost adversarul României de două ori

Cu Joaquin Caparros la conducere, naționala Armeniei începuse bine grupa 1 din Liga B a Nations League, cu o victorie contra Irlandei, scor 1-0. Ulterior, armenii au pierdut cinci meciuri consecutive, au încheiat pe ultima poziție cu un golaveraj dezastruos, 4-17, și au retrogradat în Liga C.

La două zile după ultimul meci, 2-3 contra Irlandei, Federația din Armenia a anunțat că a încheiat colaborarea cu Joaquin Caparros, care ocupa funcția de selecționer din martie 2020.

Joaquin Caparros a strâns 26 de meciuri pe banca Armeniei, înregistrând 8 victorii, 6 remize și 12 înfrângeri. În toamna anului 2020, spaniolul promova naționala în Liga B din Nations League, după ce câștiga o grupă din care mai făceau parte Macedonia de Nord, Georgia și Estonia.

Caparros a înfruntat de două ori și România, în preliminariile CM 2022. Armenia s-a impus pe teren propriu, scor 3-2, iar tricolorii și-au luat revanșa la partida de la București, 1-0.

Înainte de a prelua naționala Armeniei, Joaquin Caparros a fost antrenor în țara natală, la formații precum Sevilla, Osasuna, Granada, Levante, Mallorca, Athletic Bilbao, Villarreal sau Deportivo La Coruna. Spaniolul a avut o scurtă experiență și în Qatar, la Ahli, în 2017.

Football Federation of Armenia and @JoaquinCaparros will not continue cooperation. Spanish Coach is no longer in charge of Armenian national team.

Thank you, for everything, coach.

¡Gracias, Mister! pic.twitter.com/JYeNQKNoGA