El este obiectivul principal pentru Real Madrid: Perez vrea sa ia un jucator de 80 de milioane. Nu e Lewandowski!

Florentino Perez vrea sa aduca un inlocuitor pentru Karim Benzema.

Potrivit Mundo Deportivo, Florentino Perez vrea sa-l cumpere pe Carlos Soler, mijlocasul ofensiv al Valenciei, unul dintre obiectivele prioritare ale lui Real Madrid. Internationalul U21 este de acord de conditiile impuse de Florentino Perez, iar daca lucrurile se vor concretiza, acesta va lua locul anumitor jucatori care nu fac parte din planurile lui Zinedine Zidane.

Carlos Soler, in varsta de 21 de ani, are contract cu Valencia pana in 2021 si o clauza de reziliere de 80 de milioane. Zidane a facut deja lista neagra pentru la vara: Marcos Llorente, Achraf, Dani Ceballos sau Borja Mayoral sunt pe picior de plecare de pe Bernabeu.



Potrivit transfermarket, Carlos Soler este evaluat la 30 de milioane de euro.