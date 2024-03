Înlocuitor pentru Jurgen Klopp! Fabrizio Romano a anunțat cine este favorit să devină antrenorul lui Liverpool

Tehnicianul a anunțat că va lua o pauză de la antrenorat, pentru că se simte epuizat după experiența trăită alături de ”Cormorani”.

Ruben Amorim, principalul favorit să devină antrenorul lui Liverpool

Gruparea din Premier League este nevoită astfel să îi caute un înlocuitor tehnicianului german, iar printre numele vehiculate s-au numărat Xabi Alonso, cel care a avut parte de un sezon perfect alături de Bayer Leverkusen, dar și Julian Nagelsmann, care își încheie contractual cu Federația Germană de Fotbal după EURO 2024.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat însă și un nume surpriză pentru a-I fi succesor lui Jurgen Klopp pe banca lui Liverpool.

Este vorba despre Ruben Amorim, antrenorul celor de la Sporting Lisabona, care, conform italianului, se află pe lista a mai multor formații din Premier League.

În vârstă de 39 de ani, Amorim și-a început cariera de antrenor la Casa Pia, în 2018, iar după doar un an a ajuns la echipa a doua a celor de la Braga, unde a rămas doar câteva luni, pentru că în iarna lui 2019 a fost promovat la prima echipă.

În 2020, Amorim a devenit antrenorul lui Sporting, alături de care a câștigat titlul în 2021.

Contractul său cu formația din campionatul Portugaliei va expira abia în vara anului 2026, dar Liverpool îl poate aduce pe Anfield dacă va activa clauza de reziliere.

În trecut, Ruben Amorim a fost dorit și pe banca lui Chelsea, însă lusitanii i-au ”betonat” clauza de reziliere, iar londonezii s-au reorientat către Mauricio Pochettino.

???????????? Ruben Amorim remains one of the main names on Liverpool list ahead of the summer for new head coach. https://t.co/dERzfprMpm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024