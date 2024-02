Surpriză uriașă! Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Jurgen Klopp

După ce va pleca de la Liverpool, Jurgen Klopp nu va mai antrena nicio echipă. Antrenorul a anunțat că va lua un an de pauză, fiindcă munca de la formația de pe ”Anfield” l-a obosit.

”Cormoranii” caută, așadar, un înlocuitor pentru Jurgen Klopp. Dacă Xabi Alonso, tehnicianul care face furori la Bayer Leverkusen, ar fi prima opțiune pentru Liverpool, iată că a mai apărut o variantă pentru conducere.

Conform jurnalistului sportiv Nicolo Schira, ”cormoranii” au pus ochii pe Julian Nagelsmann, care își va încheia contractul cu echipa națională a Germaniei după ce se va încheia Campionatul European din 2024.

Julian Nagelsmann a mai fost antrenorul celor de la Bayern Munchen, RB Leipzig și TSG Hoffenheim, înainte să preia prima reprezentativă a nemților în septembrie.

