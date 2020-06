Anuntul ZILEI din Barcelona! Luis Suarez s-a recuperat complet si revine pe teren in primul meci din La Liga

Luis Suarez a suferit o interventie chirurgicala la genunchiul drept in luna ianuarie.

La 147 de zile de la operatie, uruguaianul este gata sa se intoarca in atacul Baracelonei langa Messi. Medicii i-au dat acordul si el ar putea evolua pe 13 iunie in meciul contra celor de la Mallorca.

Inainte de accidentare, ultimul sau meci pentru catalani a fost in semifinalele Cupei Spaniei, impotriva lui Atletico Madrid, la inceputul lunii ianuarie.

Dupa 4 luni de pauza atacantul este gata sa revina in actiune pentru ultima parte a sezonului. El s-a intors la antrenamente in luna mai, iar Quique Setién se va putea baza pe el atat in La Liga cat si in Champions League.

In cele 23 de partide jucate in acest sezon, Luis Surez a reusit sa puncteze de 14 ori. Chiar daca a lipsit in ultimele 8 meciuri ale Barcelonei, atacantul uruguaian se afla pe locul 3 in lista celor mai buni pasatori decisivi din La Liga.