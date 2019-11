FABULOS | GOL senzational reusit de un portar! Poate fi golul anunlui! VIDEO

Din articol VEZI AICI VIDEO CU REZUMATUL MECIULUI

Un portar din Mexic a reusit un gol de poveste.

Meciul din Mexic dintre Guadalajara si Veracruz a avut parte de un moment fabulos. Gualdalajara conducea cu 2-1 in prelungirile partidei, iar portarul celor de la Veracruz a urcat in careu la o faza in care oaspetii au primit corner. Nu a iesit nimic din acea faza, iar Jose Antonio Rodriguez, portarul gazdelor a profitat de acest lucru si a degajat mingea care a ajus pana in poarta cealalta, reusind un gol de poveste.

