AC Milan se află în acest moment pe locul al treilea în Serie A. Înaintea eșecului usturător în Derby della Madonnina, scor 1-5, formația lui Stefano Pioli era lider, la egalitate de puncte cu rivalii din Milano, Inter.

Suedezul în vârstă de 41 de ani s-a retras din fotbal în 4 iunie 2023. Ultima dată, Zlatan a jucat pentru formația Milan, alături de care a câștigat Scudetto în 2022.

Ibrahimovic are o carieră impresionantă, cu un CV plin de nume mari precum: Barcellona, Inter, Juventus sau Ajax. Suedezul este autorul unuia dintre cele mai frumoase goluri din istoria fotbalului. În 2012, într-un duel împotriva Angliei (4-2), Ibrahimovic a înscris din foarfecă de la peste 30 de metri.

