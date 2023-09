Eastbourne Borough și Worthing s-au întâlnit în sferturile de finală ale play-off-ului pentru calificarea în fazele superioare din FA Cup.

Oaspeții s-au impus la limită, scor 1-0, accederea în următoarea etapă fiind posibilă și datorită unei intervenții spectaculoase a portarului Roco Reese.

Tânărul de 21 de ani a avut o fază în care a salvat la limită la două șuturi consecutive, intervenția lui devenind virală pe rețelele de socializare.

"Este una dintre cele mai bune intervenții din viața mea", "Salvarea sezonului", "Sfârșitul sezonului. Să se termine competiția acum", "Intervenția deceniului", "Reflexe incredibile" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe Twitter.

Worthing FC goalkeeper Roco Rees with an incredible double save in added time to send his side through to the next round of the FA Cup ????????

pic.twitter.com/arS73u2dxu