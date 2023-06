Zlatan Ibrahimovic s-a retras din fotbal la vârsta de 41 de ani, ultimul club pentru care a jucat fiind AC Milan. La Roland Garros a fost prezent alături de soția sa, Helena Seger, și de Kylian Mbappe, la finala maculină Novak Djokovic - Casper Ruud. După "baia de mulțime" de pe Philippe-Chatrier, Zlatan a intrat într-o "sferă a normalității".

Cum arată viața lui Zlatan după retragerea din fotbal

Din ziua în care s-a retras și până azi (23 iunie), suedezul nu a stat departe de social media, unde a împărtășit suporterilor momente din viața lui.

Personaj emblematic, iubit atât de fani, cât și de agențiile media, Zlatan e endorser pentru un brand de mașini care a lansat un nou model SUV. Campania a fost începută pe 7 iunie, la doar două zile după retragerea suedezului de pe San Siro.

Pe 10 iunie, Ibrahimovic a vizitat un centru sportiv din Milan, unde pot fi închiriate terenuri de tenis.

Prenotate ! Giocate! Divertitevi!

Enjoy Padel Zenter Milano

Prenotate qui:https://t.co/FxRZ8oI7jl pic.twitter.com/iwAttC78TO — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 10, 2023

Pe 23 iunie, „Leul” a pozat într-un ring, alături de Khamzat Khizarovich Chimaev, triplu campion național al Suediei la lupte libere, alături de descrierea „Lupul nu joacă la circ”. Se pare că Zlatan nu stă departe de viața sportivă, chiar și după ce și-a agățat ghetele în cui.

Care a fost mesajul postat de Ibrahimovic, la zece zile după ce s-a retras din fotbal

„A început cu un vis. Un vis care a transformat imposibilul în <<Sunt capabil>>.

M-am născut în Malmo. M-am maturizat în Amsterdam. Am devenit mai înțelept în Torino. M-am transformat în leu la Barcelona. Am fost crescut în Milano și am avut parte de perspective noi în Paris. Am căpătat rezistență în Manchester și m-am distrat în Los Angeles. În final, am găsit pacea în Milano, noua mea casă.

Sunt creat de voi. Și moștenirea pe care sper să o las în urmă o reprezintă noii Zlatani creați de mine. Toți aceia care au o inimă de leu. Toți aceia care au o flacără arzătoare în ochi. Toți aceia care înțeleg cu adevărat că imposibilul este nimic.

Mulțumesc pentru tot.

Mino, am reușit! Călătoria s-a încheiat. A fost o călătorie incredibilă. Îmi lipsești!”, a scris Zlatan, alături de numele echipelor pentru care a evoluat în carieră.

