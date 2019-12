Hagi rupe tacerea! Ce spune de Ianis si despre situatia lui la Genk: "Asta e parerea mea."

Gica Hagi a vorbit situatia lui Ianis.

Ianis nu a reusit sa se impuna in tricoul lui Genk si a fost mai mult rezerva pe tot parcursul sezonului. Gica Hagi este de parere ca fiul sau a avut un an fantastic si devine mai bun pe zi ce trece.

"Ianis e al vostru, discutati cu el. E un sportiv roman talentat, a ajuns la un nivel foarte inalt. El se simte bine, devine mai bun in fiecare zi. E mai matur in fiecare zi. Am mare incredere in el si in ceilalti copii care au fost la U21. Ne-au aratat ca au talent.

Ianis e bine, arata bine. Tineti minte ca Ianis a avut un an fantastic. A castigat trofee, a ajuns la Euro pana in semifinale, a debutat in Champions League, a debutat in echipa nationala... Are o perioada in care joaca mai putin, asa cum i se intampla oricarui fotbalist. El are un an foarte bun, asta e parerea mea", a spus Gica Hagi pentru digi.

Ianis Hagi nu a prins decat doua meciuri ca titular din cele 18 in care a evoluat si a reusit sa dea 3 goluri si 4 pase decisive.