Hagi are o noua PERLA la Viitorul: "Explodeaza la varsta lui si nimeni nu-l intreaba nimic! E UN PACAT!" Pustiul minune descoperit de "Rege"

Viitorul va juca vineri ultimul meci din acest an 2019. Deplasarea de la Gaz Metan Medias este una importanta pentru ambele echipe in perspectiva luptei pentru ramanerea in play-off.

Gica Hagi a facut analiza anului 2019 si a iesit pe plus. Atat echipa de seniori, cat si loturile de juniori au realizat performante notabile in acest an. Hagi se mandreste insa cel mai mult cu performanta nationalei de tineret care a ajuns pana in semifinalele Campionatului European. Majoritatea jucatorilor din lotul lui Radoi erau crescuti si formati de Viitorul.

"E ultimul meci din acest, in deplasare, contra unei echipe cu care ne luptam acolo sus pentru play-off. Un meci dificil din toate punctele de vedere. Dorinta noastra e sa terminam cu un rezultat pozitiv. Cu siguranta va iesi un meci bun. Speram ca noi sa jucam mai bine ca ei. Gaz Metan e o echipa tehnica, puternica, stie sa joace fotbal si e foarte puternica acasa. In ultimele meciuri nu am fost la inaltime, speram ca la meciul asta sa aratam mai bine. Consider ca acest an a fost unul fantastic. O arata si cifrele, nu o spun doar ei. Am castigat multe trofee si la echipa de seniori si la Academie. Partea putin mai negativa e ca am stat mai slab la duelurile unu la unu. In rest, sunt multumit de acest an 2019, atat pentru ce am facut ca si club, dar si ce au jucatorii individual. Performanta nationalei U21 ramane in istorie si nu poate fi uitata nici acum, nici peste 10 ani, nici peste 20 de ani. Iar noi suntem clubul care a participat la aceasta performanta din punct de vedere al numarului de jucatori oferiti nationalei U21. Suntem mandri de acest lucru, de tot ce am facut si cum am muncit in acest an. Eu, personal, alaturi de club, am scos si o carte. Am vrut sa o vada, sa o simta, toti cei interesati de fotbal. Arata o idee despre fotbal, o viziune despre ce trebuie sa faci pentru a crea campioni. Eu am fost crescut de profesori si mentori care au facut din mine un campion. Si eu la randul meu am creat campioni. As vrea si la anul sa avem un an ca acesta. Si eu, si Romania!", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Hagi are insa si un motiv de mahnire. Faptul ca noii sai tineri jucatori nu sunt remarcati. "Regele" l-a dat exemplu in acest sens pe Louis Munteanu, un pusti de doar 17 ani care a devenit cel mai tanar marcator al acestui sezon de Liga 1.

"Ca un jucator de 2002 sa aiba 3 goluri din 5 sau 6 meciuri. Nimeni nu scrie in Romania de asta. Poate pentru unii e normal. Eu inca cred ca sunt lucruri extraordinare. Nu am vazut in aceste saptamani sa vina cineva sa faca un interviu cu Louis Munteanu. Din pacate. Un jucator care explodeaza la varsta lui, nu l-a intrebat nimeni de unde ai aparut, unde ai stat, ce iti place sa mananaci...pentru mine e un pacat", a declarat Gica Hagi.