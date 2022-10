Cel mai bun atac este defensiva! Performanța impresionantă a unei echipe din Spania l-ar face invidios și pe Dan Petrescu

Reînființată în anul 1994 după o perioadă presărată cu probleme financiare, Burgos CF nu a promovat niciodată pe prima scenă a fotbalului spaniol, actuala ediție a campionatului secund reprezentând doar a treia participare la un asemenea nivel.

În etapa disputată weekendul trecut, Burgos a remizat pe terenul lui Villareal B, fiind al optulea meci consecutiv fără gol primit în acest început de campionat. Aflată pe locul 9 in Segunda, echipa la care a jucat si legenda lui Bilbao, Aritz Aduriz, are un golaveraj uluitor, cu doar două goluri marcate, zero primite și se află la un singur punct de prima poziție care duce la barajul pentru o potențială promovare istorică în primul eșalon din Spania.

Pe lângă un sistem tactic orientat spre contraatac, asul din mânecă al celor de la Burgos este goalkeeperul Jose Antonio Caio. În afara recordului de la nivelul ligii secunde din Spania de 720 de minute fără gol primit în startul campionatului, acesta este foarte aproape să doboare un record istoric în Spania, stabilit de Claudio Bravo în startul sezonului 2014/2015 între buturile lui FC Barcelona.

Atunci, portarul chilian a păstrat intactă poarta catalanilor pentru 750 de minute, iar cel care a izbutit să îl învingă pentru prima oară în acel sezon și să oprească această serie inedită, a fost chiar Cristiano Ronaldo în El Clasico-ul care s-a terminat cu scorul de 3-1 pentru galactici, potrivit Burgos Conecta.

“Churripi”, așa cum este cunoscut portarul celor de la Burgos, și-a început cariera ca junior la Sevilla, pentru ca ulterior să fie transferat la Real Valladolid, unde a fost împrumutat de-a lungul anilor la echipe din eșalonul secund al campionatului spaniol.

