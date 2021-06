Genial! Desenul lui Mourinho din Roma a fost vandalizat! Fanii l-au desenat pe Sarri in timp ce ii sufla fum in fata

Dupa numirea lui Maurizio Sarri pe banca tehnica a lui Lazio, suporterii au inceput 'razboiul' cu fanii lui AS Roma. Astfel, pictura lui Jose Mourinho de pe un zid a fost vandalizata, iar pe capul sau a fost desenat fum, cu Sarri deasupra lui, suflandu-l spre el.

Fanii lui Lazio au facut aluzie la dependenta lui Sarri de tutun si au profitat de ocazie pentru a-i enerva pe suporterii Romei. Postarea a devenit rapid virala.

The mural of Jose Mourinho in Rome has been vandalised - with Maurizio Sarri now blowing smoke in his face ???????? pic.twitter.com/0Rfk3NslSv